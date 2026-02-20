El gobierno de Venezuela asegura que la amnistía es clave para "la estabilidad"

El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para "la estabilidad de la nación", aunque expertos advierten que excluye a muchos tras las rejas

Aunque el gobierno de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores desde la captura del expresidente Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal

Expertos dudan del alcance de esta ley promovida por Delcy Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el parlamento por consenso: cientos de detenidos como policías y militares implicados en actividades catalogadas como "terroristas" pueden quedar fuera

La ley "debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación", dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino, en un comunicado

La aprobación de la amnistía "ha sido un acto de grandeza", había indicado horas antes Delcy Rodríguez

"Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón", sostuvo Rodríguez tras la aprobación de la ley, dijo la presidenta interina, que asumió el poder tras la captura de Maduro

Pero Narwin Gil, familiar de un preso en los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, no esconde su impaciencia. "Necesitamos hechos, no palabras", pide cansada

Está acostada en un lecho improvisado frente a este penal. Una decena de mujeres iniciaron una huelga de hambre aquí el 14 de febrero, que finalizó al aprobarse la amnistía

Gil fue la última en poner fin a la huelga de hambre. "Estamos esperando por esos hechos, y que sea a la brevedad posible, porque necesitamos irnos para nuestras casas", dice

Familiares se han apostado a las afueras de las prisiones venezolanas desde el 8 de enero, cuando el gobierno interino anunció un proceso de excarcelaciones que avanza a cuentagotas

- Libertad plena -

"Con nuestra gente, con el pueblo de Maracaibo en la Basílica", escribió este viernes en X el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, junto con un video que muestra cómo decenas de sus seguidores lo reciben con aplausos en las calles de la segunda ciudad del país

Guanipa es un cercano aliado de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado. Estuvo detenido nueve meses acusado de conspiración y, tras pocas horas excarcelado, fue otra vez capturado el 8 de febrero, acusado de violar las condiciones de su libertad condicional

Desde entonces, estaba en arresto domiciliario pero este viernes quedó en "libertad plena" tras la promulgación de la ley

No habrá "reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad", apuntó por su parte el dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid

Para que "sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación", indicó en X González Urrutia, quien reivindica la victoria en las presidenciales de 2024

El proyecto pasó por una consulta pública que incluyó a juristas y familiares de presos políticos, así como negociaciones con la pequeña bancada opositora en la Asamblea Nacional

"El balance de la ley es negativo" porque deja a muchos por fuera, dijo a la AFP Ali Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia. Denunció "graves deficiencias estructurales" en la norma

- Buena noticia -

La amnistía es parte de la agenda de Rodríguez, así como una mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019

España anunció el viernes que pedirá a la Unión Europea que levante las sanciones a Rodríguez en respuesta a los pasos dados

El bloque "tiene que enviar un signo, un signo de que se está yendo por el buen camino en esta nueva etapa", dijo el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. Su aprobación es "una muy buena noticia", destacó

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington, que ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro

El miércoles, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos antimperialistas

"El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente", dijo Padrino en su comunicado