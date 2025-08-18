El Gobierno defiende que ha movilizado "todos los recursos del Estado" contra el fuego y pide al PP "arrimar el hombro"
El Gobierno defiende que ha movilizado "todos los recursos del Estado" contra el fuego y pide al...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública,
Óscar López, ha defendido este lunes que el Gobierno ha puesto en
disposición "todos los recursos que dispone el Estado" para luchar
contra el fuego, a la vez que ha acusado al líder del PP, Alberto
Núñez Feijóo, de hacer "declaraciones irresponsables" y ha pedido
"arrimar el hombro" a los 'populares'.
"Todo es todo", ha sostenido Óscar López en una comparecencia desde
el Ministerio para hacer balance de los resultados del Plan del
Gobierno contra las estafas telefónicas y por SMS, donde también se
ha referido a la situación actual de los incendios que afectan a gran
parte del territorio nacional.
Según ha recalcado López, "todos los recursos del Estado están
movilizados" y ha explicado que la Unidad Central de Emergencias
lleva movilizada desde principios de agosto para luchar contra los
incendios forestales.
Del mismo modo, el ministro cree que se han atendido las peticiones
de todas las comunidades autónomas, recriminando a los 'barones' del
PP que "con una mano estén agradeciendo la colaboración del Gobierno
y con la otra se trate de hacer oposición".
"Creo que lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Y las
comunidades autónomas son Estado. Y los presidentes autonómicos no
son comentaristas ni tertulianos, son presidentes que tienen
obligaciones y que tienen competencias. Y toda España sabe que las
comunidades autónomas tienen competencias en la prevención y en la
extinción", ha añadido López.
El ministro ha insistido en el Pacto de Estado que reclama el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha señalado como
"importante" que Feijóo "deje de hacer declaraciones irresponsables a
las que ya tiene acostumbrados".
"Ahora mismo, prioridad a la extinción de los incendios, salvar vidas
de los servidores públicos y del resto de ciudadanos, salvar nuestro
ecosistema y apagar los incendios", ha concluido.
Otras noticias de España
- 1
Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje
- 2
Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
- 3
Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones
- 4
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 17 de agosto