El Gobierno defiende que ha movilizado "todos los recursos del Estado" contra el fuego y pide al PP "arrimar el hombro"

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública,

Óscar López, ha defendido este lunes que el Gobierno ha puesto en

disposición "todos los recursos que dispone el Estado" para luchar

contra el fuego, a la vez que ha acusado al líder del PP, Alberto

Núñez Feijóo, de hacer "declaraciones irresponsables" y ha pedido

"arrimar el hombro" a los 'populares'.

"Todo es todo", ha sostenido Óscar López en una comparecencia desde

el Ministerio para hacer balance de los resultados del Plan del

Gobierno contra las estafas telefónicas y por SMS, donde también se

ha referido a la situación actual de los incendios que afectan a gran

parte del territorio nacional.

Según ha recalcado López, "todos los recursos del Estado están

movilizados" y ha explicado que la Unidad Central de Emergencias

lleva movilizada desde principios de agosto para luchar contra los

incendios forestales.

Del mismo modo, el ministro cree que se han atendido las peticiones

de todas las comunidades autónomas, recriminando a los 'barones' del

PP que "con una mano estén agradeciendo la colaboración del Gobierno

y con la otra se trate de hacer oposición".

"Creo que lo que hay que hacer es arrimar el hombro. Y las

comunidades autónomas son Estado. Y los presidentes autonómicos no

son comentaristas ni tertulianos, son presidentes que tienen

obligaciones y que tienen competencias. Y toda España sabe que las

comunidades autónomas tienen competencias en la prevención y en la

extinción", ha añadido López.

El ministro ha insistido en el Pacto de Estado que reclama el

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vez que ha señalado como

"importante" que Feijóo "deje de hacer declaraciones irresponsables a

las que ya tiene acostumbrados".

"Ahora mismo, prioridad a la extinción de los incendios, salvar vidas

de los servidores públicos y del resto de ciudadanos, salvar nuestro

ecosistema y apagar los incendios", ha concluido.