El Gobierno del Kurdistán iraquí expresa preocupación por un incidente en el Aeropuerto Internacional de Solimalia

Las autoridades aeroportuarias niegan que se trate de un "ataque" y aluden a un incendio

MADRID, 7 Abr. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno del Kurdistán iraquí ha mostrado preocupación este viernes después de que las autoridades aeroportuarias informasen de un incendio en el Aeropuerto Internacional de Solimania y han acusado a la Unión Patriótica de Kurdistán de estar detrás del "ataque".

"Esta situación es el resultado de la ocupación de instituciones gubernamentales y su uso en acciones ilegales", ha indicado un portavoz del gobierno regional, Jutiar Adel, agregando que los "ciudadanos de esta región están pagando el precio" de sus actos, ha recogido la agencia de noticias NINA.

Previamente, las autoridades aeroportuarias han informado de que un incendio ha afectado a un muro exterior del aeropuerto, si bien han negado que se trate de "ataques aéreos". "Los equipos de defensa civil llegaron de inmediato y tomaron el control", han señalado en un comunicado.

El incendio, no obstante, no ha provocado víctimas ni daños materiales, y no se han producido tampoco cancelaciones de los vuelos, que operan con normalidad, según ha informado el portal de noticias iraquí Shafaq.

El Ministerio de Exteriores de Turquía informó el miércoles de que Ankara ha cerrado su espacio aéreo a vuelos procedentes y con destino al norte de Irak por el aumento de la actividad "terrorista" en la región, donde presuntos "terroristas", en referencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), se habrían infiltrado, amenazando así la seguridad aérea.

