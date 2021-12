El Gobierno dice que Casado no representa "ni a sus propios votantes" y su forma de hacer oposición "resta"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este viernes al líder nacional del PP, Pablo Casado al señalar que no representa "ni a sus propios votantes" con su manera de hacer oposición que, a su juicio, "resta" a España y a la calidad democrática del país.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha afirmado que aunque Casado crea que "todo vale" en política, no es así y no todo suma. "La política de oposición de Casado resta a España, a la calidad democrática y al prestigio de las instituciones y no podemos compartir esa estrategia de oposición", ha indicado.

Así, en medio de varios rifirrafes y críticas por la subida de tono entre el Gobierno y el PP, Rodríguez ha señalado que hay muchas maneras de criticar al Gobierno pero que Casado "no está representando ni a sus propios votantes al actuar de este modo".

Antes de casado el pp tenía sentido de estado

"Estamos viendo a un señor Casado y a un PP que no reconocerán ni los propios votantes" del partido, ha añadido Rodríguez, que ha querido enviar un mensaje de "sosiego" y de llamada a la política del "entendimiento" porque es lo que demanda "la inmensa mayoría de españoles".

En esa misma línea, ha apuntado que el Gobierno siempre espera más del principal partido de la oposición que de otras formaciones y que el PP, antes de la llegada de Casado siempre ha tenido un "sentido de Estado" y un "compromiso con España" que ahora "se echa en falta".

A este respecto, al ser preguntada por unas declaraciones de Casado de este mismo viernes en las que afirmó que en Cataluña hay profesores que tienen la instrucción de no dejar ir al baño a los niños que hablen en castellano, la portavoz del Gobierno ha insistido en que no se puede usar la riqueza lingüística del país para dividir porque es un elemento de cohesión y de orgullo. "No concebimos de esta forma el trabajo que está haciendo Casado sobre esta cuestión", ha finalizado.