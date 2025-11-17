El Gobierno eleva a 2,9% la previsión de crecimiento de España para 2025

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, anunció este lunes la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB español a 2,9%, frente al 2,7% anterior, para 2025, más del doble de la media esperada para la zona euro.

"El Gobierno, de la mano de estos últimos datos, (...) y en línea con lo que están haciendo otros analistas, va a actualizar también su cuadro macro para el año 2025, elevando nuestras previsiones hasta el 2,9%", declaró Cuerpo ante una comisión del Congreso de los Diputados.

Esta previsión, similar a la publicada el lunes también por la Unión Europea y a mediados de octubre por el FMI, confirma el dinamismo de la cuarta economía de la zona euro, impulsada por los ingresos provenientes del turismo, el aumento de las inversiones de las empresas, especialmente extranjeras en Madrid, así como el consumo de los hogares.

Es sobre todo mucho más alta que el crecimiento económico esperado este año por Bruselas para la zona euro (+1,3%), en un contexto delicado para muchos grandes países, como Francia y Alemania.

En el tercer trimestre del año, España creció un 0,6%, según el Indec, tras un aumento de 0,8% en el segundo y 0,6% en el primero.

