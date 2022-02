El Gobierno elimina el uso de las mascarillas en exteriores, también en los recreos y patios de colegios

25-10-2021 Una niña juega al baloncesto en el patio del Colegio Alameda de Osuna el día en que entra en vigor la medida que permite no utilizar mascarilla en los patios escolares de Madrid, a 25 de octubre de 2021, en Madrid, (España). Con este permiso, que entra en vigor este lunes, Madrid se convierte en la primera comunidad autónoma que permite no llevar mascarilla en los patios de los colegios de la región, en los recreos y al aire libre, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad interpersonal establecida por la pandemia. Esta medida, puesta en marcha por la Comunidad de Madrid, ha sido criticada por Sanidad, quien ha recordado que no se puede decidir unilateralmente la retirada de la mascarilla en los patios escolares ya que la ley en vigor desde el 29 de marzo establece el uso obligatorio en espacios al aire libre donde no sea posible mantener una distancia mínima de 1,5 metros. SALUD Alejandro Martínez Vélez - Europa Press