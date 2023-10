La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha informado este martes de que finalmente son dos los aviones militares que su departamento ha enviado para evacuar a unos 500 españoles que permanecen en Israel y cuya estancia sería de carácter temporal, pero han sufrido la suspensión de los vuelos comerciales tras la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así lo ha trasladado Robles ante los medios de comunicación, precisando que el Mando de Operaciones se ha puesto en marcha inmediatamente después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya dirigido al departamento que dirige.

Robles ha explicado que se trata de dos Airbus A3300 y que el primero de ellos ya está de camino a Tel Aviv. Ha despegado en torno a las 15.30 horas (hora española), con algo de retraso hasta que se han conseguido los permisos de salida y aterrizaje correspondientes. Además, saldrá otro A330 sobre las 20.30 horas. En total, según ha explicado Robles, las aeronaves completarán el viaje en unas siete horas, más una hora para que los españoles embarquen.

La titular de Defensa en funciones ha indicado que la Embajada de España en Israel cifra en unos 500 los españoles que se encontraban allí por razones de turismo o trabajo. Cada avión tiene capacidad para 272 personas, sin contar tripulación o médico, según precisan desde Defensa.

Robles ha asegurado que "no está previsto" que otros españoles que están en Israel por motivos distintos vayan a ser evacuados. "No es una situación en la que los ciudadanos quieran dejar Israel y eso es un escenario que no se está planteando", ha agregado.

(((seguirá ampliación)))