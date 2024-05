El Gobierno eslovaco atribuye a un "lobo solitario" el ataque contra Fico y confirma la motivación política

El Gobierno de Eslovaquia ha confirmado este jueves que el tirador que disparó el miércoles contra el primer ministro, Robert Fico, que recibió cuatro impactos de bala, era un "lobo solitario" y no formaba parte de ningún grupo, aunque las autoridades no contemplan para el crimen ninguna otra hipótesis que no sea la motivación política.

"La Policía sólo trabaja con una versión del ataque", ha dicho el ministro del Interior, Matus Sutaj Estok, que considera "claro" el trasfondo político. Las autoridades no han concretado cuál habría sido el detonante del ataque o la motivación del único sospechoso, Juraj Cintula, que ya ha sido imputado por intento de asesinato.

El ministro sí ha confirmado que el presunto tirador participó en protestas antigubernamentales y ha explicado que se examinan los apoyos públicos recibidos en redes sociales. En concreto, la Policía ha detectado más de una treintena de mensajes que pueden ser constitutivos de delito, informa la televisión pública.

Por su parte, el titular de Defensa, Robert Kalinak, ha explicado al término de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad en Bratislava que Fico recibió cuatro disparos y su estado sigue siendo "grave", hasta el punto de que aún no estaría por completo fuera de peligro.

Kalinak, que es también viceprimer ministro, ha admitido que la pasada noche fue "difícil". Fico fue sometido a una operación quirúrgica que se prolongó durante varias horas en el Hospital Roosevelt de Banská Bystrica, adonde fue trasladado tras ser tiroteado en plena calle en la localidad de Handlova.

