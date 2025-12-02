El gobierno español busca reconquistar al partido independentista de Puigdemont para salvar la legislatura

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió este martes a aprobar una serie de medidas para intentar recuperar la confianza del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, después de que este le retirara su apoyo parlamentario.

"Asumo esos incumplimientos (...) y también mi voluntad de cumplir con ellos. Por eso, hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un real decreto ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya hace meses", aseguró el líder socialista en una entrevista con la televisión pública española.

Entre ellas, según indicó, hay disposiciones para facilitar la gestión de las administraciones locales o para facilitar la digitalización de la facturación empresarial.

Sánchez aseguró que no restaba importancia a la "crisis política" abierta por Junts a finales de octubre, cuando anunció la retirada de su apoyo parlamentario intermitente a las iniciativas del gobierno de izquierdas, ya con serias dificultades para sacar adelante sus medidas.

La semana pasada la formación catalana contribuyó al fracaso parlamentario de un paso necesario para aprobar los presupuestos, complicando aún más la legislatura para el ejecutivo de Sánchez, en minoría.

Según Junts, los socialistas no cumplieron con las medidas que les prometieron a cambio de contar con sus votos clave para la última investidura de Sánchez, tras las elecciones de hace dos años.

Sánchez volvió a "tender la mano a Junts" y defendió también los "avances importantes" conseguidos en este tiempo, a pesar de que la ley de amnistía para los independentistas procesados por la tentativa separatista de 2017, una de las grandes exigencias de Junts, todavía no ha permitido el regreso de Puigdemont.

Aunque el Parlamento español aprobó la ley en 2024, el líder independentista no pudo beneficiarse todavía porque el Tribunal Supremo decidió que no era aplicable a los investigados por delito de malversación.

Quien fuera presidente del gobierno regional durante la intentona separatista de 2017, y líder de Junts, sigue residiendo en Bélgica a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida sobre el recurso que presentó para poder acogerse a la ley.

Sánchez dijo esperar que Puigdemont pueda "volver pronto", y se mostró abierto a reunirse con él en un futuro, aunque no quiso fijar fecha ni lugar.

rs/mdm/pc