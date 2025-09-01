El Gobierno español cancela un contrato con Telefónica por utilizar equipos de Huawei

(Corrige el primer párrafo para aclarar que el Gobierno español no mencionó preocupaciones en Europa)

MADRID, 29 ago (Reuters) - El Gobierno español ha cancelado un contrato de servicios de fibra óptica con Telefónica por el uso de equipos fabricados por la empresa china Huawei, según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital.

"Confirmamos la cancelación del contrato por motivos de estrategia digital y autonomía estratégica", dijo el ministerio en un comunicado enviado por correo electrónico, sin dar más detalles.

El diario El País informó a primera hora del viernes de que, a través de este contrato de 10 millones de euros (US$11,7 millones), Telefónica iba a suministrar conexiones de fibra óptica a una serie de instituciones gubernamentales, entre ellas el Ministerio de Defensa.

Un portavoz de Telefónica no quiso hacer comentarios.

El director de Operaciones de Telefónica, Emilio Gayo, dijo a Reuters el mes pasado que la compañía estaba "reduciendo su exposición a Huawei" en España para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea a los operadores de telecomunicaciones de retirar progresivamente los dispositivos fabricados por Huawei por motivos de seguridad.

Mientras que algunos países europeos, entre ellos Alemania, han aprobado prohibiciones absolutas sobre el uso de equipos de Huawei, España no lo ha hecho y la empresa mantiene algunos equipos del fabricante chino para la red móvil 5G minorista.

