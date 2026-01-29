El Gobierno español defiende su historial de inversiones ferroviarias tras los accidentes mortales

MADRID, 29 ene (Reuters) - El ministro español de Transportes dijo el jueves que su Gobierno había aumentado el gasto en la red ferroviaria tras años de inversión insuficiente, al tiempo que se enfrentaba a un duro interrogatorio por parte de los senadores sobre una serie de accidentes ferroviarios recientes, uno de los cuales causó la muerte de decenas de personas.

El 18 de enero, un accidente de tren de alta velocidad en el sur de España causó la muerte de 45 personas, mientras que dos días después, un descarrilamiento en Cataluña provocó la muerte de un maquinista, lo que generó un escrutinio político y público sobre la seguridad ferroviaria, el mantenimiento y el gasto en infraestructuras.

Óscar Puente, que fue abucheado por los senadores de la oposición que le gritaban "dimisión" cuando subió al estrado, dijo que el gasto en mantenimiento por kilómetro había aumentado un 66% desde 2017 y que ahora se situaba en la media europea o por encima de ella.

Francia invierte un poco más, mientras que Italia gasta menos, afirmó.

Los datos de la Comisión Europea y los expertos del sector han cuestionado si la inversión en mantenimiento ha seguido el ritmo de la expansión de la red ferroviaria española y el aumento del número de pasajeros, una opinión que Puente rechazó.

Según él, España había invertido entre 2010 y 2018 unos 30.000 millones de euros (US$36.000 millones) menos en infraestructura ferroviaria de lo que habría invertido si se hubieran mantenido los niveles de gasto anteriores a la crisis financiera.

El conservador Partido Popular estuvo en el poder entre 2011 y 2018, aplicando recortes generales en el gasto en un contexto de presión de la Unión Europea para la austeridad, mientras que España se enfrentaba a una grave crisis de deuda pública tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La inversión ferroviaria anual total ha pasado de unos 1.700 millones de euros en 2017 a unos 5.000 millones de euros (US$6.000 millones) en 2025, según Puente, del gobernante Partido Socialista.

(1 dólar = 0,8376 euros) (Información de Jesús Calero; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)