El Gobierno español eleva la previsión de crecimiento del PBI para 2025 del 2,6% al 2,8%

El Gobierno español eleva la previsión de crecimiento del PBI para 2025 del 2,6% al 2,8%

(Añade detalles y cita de Cuerpo)

MADRID, 16 sep (Reuters) -

elevó el martes la previsión de crecimiento económico para 2025 al 2,8% desde el 2,6% anterior, un 0,7% en el tercer trimestre

"España será la economía avanzada que más crezca y tenemos unas perspectivas positivas hasta el año 2028

", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa.

La economía española se ha expandido de forma constante tras la pandemia, superando el lento crecimiento de sus homólogas de la eurozona. El BCE espera que la economía de la eurozona crezca un 1,2% este año.

Los datos del PBI español del segundo trimestre batieron las previsiones, puesto que la producción creció un 2,8% interanual, impulsada por la inversión y el consumo.

Sin embargo, aún no ha presentado un presupuesto, en un momento en que lucha por aprobar la legislación en un parlamento fragmentado.

(Información de David Latona; edición de Inti Landauro; edición en español de Paula Villalba)

