El Gobierno español propone limitar los tipos de interés de los préstamos al consumo

MADRID, 8 ene (Reuters) -

El Gobierno español presentó el miércoles un proyecto de ley para establecer límites a los tipos de interés de los préstamos al consumo, con el objetivo de proteger a los hogares vulnerables del sobreendeudamiento.

La legislación, propuesta en un momento en que el crédito al consumo en España ha alcanzado niveles no vistos desde la víspera de la crisis financiera mundial, incluye la autorización y supervisión obligatorias de las entidades crediticias por parte del Banco de España.

El auge del crédito al consumo refleja tanto la fortaleza de la economía española como el cambio de orientación de los bancos del país, que han pasado de conceder hipotecas a conceder créditos más rentables, pero de mayor riesgo.

Cualquier preocupación potencial sobre los préstamos bancarios convencionales es limitada mientras el empleo se mantenga fuerte. Sin embargo, al Gobierno le preocupa el creciente número de empresas no reguladas que conceden préstamos a alto interés que pueden causar problemas a los prestatarios vulnerables.

Las líneas de crédito renovables y otros microcréditos dirigidos a los consumidores, como los préstamos rápidos caracterizados por su rapidez de aprobación y desembolso desde plataformas digitales, empiezan con tipos de alrededor del 18%. No obstante, estos pueden aumentar hasta más del 1000%, creando una espiral de endeudamiento para los prestatarios debido a los plazos de amortización muy cortos y las comisiones fijas.

El techo de interés propuesto por el Gobierno se fija en el 22%, con topes más específicos que se introducirán más adelante en función de los importes prestados y los plazos de amortización.

"Lo que pretendemos con esta medida, por lo tanto, es evitar una situación de indefensión de los clientes y protegerles frente a situaciones de usura o de sobreendeudamiento que puedan darse", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

Por el momento, solo las entidades registradas pueden conceder créditos al consumo. Pero para aumentar la competencia, el Gobierno ha creado dos nuevas categorías, como las entidades de crédito de ámbito limitado y los prestamistas autorizados de alto coste.

