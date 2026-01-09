El Gobierno español propone un nuevo modelo de financiación para las regiones

El Gobierno español de izquierdas, sin mayoría en el Parlamento y presionado por la oposición para adelantar elecciones, propuso el viernes un nuevo modelo de financiación para las regiones que le reclamaban sus aliados nacionalistas catalanes.

La propuesta llega después con el Ejecutivo empantanado en una serie de escándalos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en casos de acoso sexual dentro de su partido.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, número dos del Gobierno, anunció en una rueda de prensa un aumento de cerca del 50% del presupuesto asignado a las regiones a partir de 2027 respecto a 2023 (último paquete aprobado), hasta un total de "224.507 millones de euros" (unos US$ 260.000 millones).

Este incremento provendría en particular de una nueva distribución de los ingresos vinculados a ciertos impuestos, como el IVA.

En España, numerosos ámbitos, como la educación, la sanidad o la gestión de las emergencias, competen a las comunidades autónomas.

Esta reforma tiene que ser aprobada por el Parlamento, pero en ausencia de una mayoría socialista resulta difícil esperar un voto favorable en las próximas semanas.

El modelo excluye a Navarra y al País Vasco, que cuentan con un régimen especial por razones históricas.

Para asegurarse el apoyo al nuevo modelo de un socio clave, Sánchez recibió el jueves a Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que cuenta con siete diputados en el Congreso.

Fue su primer encuentro público desde la salida de prisión de Junqueras en 2021, tras un indulto otorgado por Sánchez para pasar página del intento fallido de secesión en Cataluña en 2017.

Es un nuevo modelo de financiación en el que "nadie pierde, todo el mundo gana", celebró el viernes Junqueras, cuyo partido precisó que, de aprobarse, Cataluña recibiría cerca de 5.000 millones de euros adicionales en el próximo presupuesto (unos US$ 5.800 millones).

En cambio, para el otro gran partido nacionalista catalán, Junts per Catalunya, de Carles Puigdemont, el modelo no va lo suficientemente lejos y no lo apoyará.

Por su parte, el primer partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), denunció que la propuesta de Sánchez es "un caso claro de corrupción política" para "comprar" apoyo parlamentario.