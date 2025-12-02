El Gobierno espera atraer a Junts para el resto de legislatura con las medidas anunciadas por Sánchez

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno espera que las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez —algunas de ellas aprobadas este mismo martes en el Consejo de Ministros y reclamadas por Junts— servirán para "seguir trabajando" con la formación de Carles Puigdemont en los dos años que quedan para el final de legislatura, según ha trasladado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, ha señalado que su objetivo es "cumplir con los compromisos" adquiridos con las distintas fuerzas parlamentarias, después de que el presidente Pedro Sánchez asumiese "incumplimientos" de los pactos con Junts en varias entrevistas en medios catalanes y mostrase su disposición a aprobar nuevas medidas reclamadas por los independentistas.

El Gobierno ha dado este paso después de que Junts rompiese toda negociación con el Gobierno y anunciase que bloquearía la legislatura votando en contra de todas las iniciativas del Ejecutivo.

FEIJÓO ENDURECE EL TONO CONTRA JUNTS

Hasta el momento, Sánchez venía defendiendo que cumple los acuerdos que estaban en su mano y trabajaba para que se hagan efectivos los que dependen de otros, pero ahora ha asumido en primera persona la responsabilidad de esos "incumplimientos" ante la ruptura ejecutada por Junts.

Estos anuncios del Gobierno se producen además después de que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiese ayuda a la patronal catalana para convencer a Junts de que apoye una moción de censura contra Sánchez, "un despropósito", según apuntan fuentes de Moncloa.

En el Gobierno no se abstraen de este contexto, más aún cuando Feijóo lanzó el pasado domingo un mensaje duro contra los socios de Sánchez, entre ellos Junts, cuestionando si su ideología es "sostener la corrupción", y esperan volver a acercarse a la formación catalana.

MENSAJE DE "MITAD DE LEGISLATURA"

Alegría ha insistido en que son conscientes de las dificultades que plantea ser un gobierno en minoría, pero ha recalcado que tienen una hoja de ruta que contempla cumplir los "compromisos" con los socios.

"La voluntad del Gobierno es seguir dentro de esa hoja de ruta, cumplir con nuestros compromisos en lo que resta, en estos dos años", ha apuntado más adelante.

En la misma línea, fuentes de Moncloa señalan que se ha elegido este momento para la ronda de medios catalanes y para tener este gesto con Junts como mensaje de "mitad de legislatura", haciendo hincapié en que tienen intención de continuar hasta 2027 y esperan seguir contando con los de Puigdemont.

"Esperamos poder trabajar con ellos, como con el resto de las fuerzas parlamentarias y los grupos políticos que hicieron posible una investidura en el año 2023", ha indicado la portavoz al ser preguntada por los efectos que a su juicio tendrán estas medidas en Junts.

En ese sentido, dice que tienen que "exprimir al máximo la principal herramienta" con la que cuenta, es decir, "el diálogo" con todas las fuerzas políticas, y asegura que no van a cambiar la fórmula que ha servido para aprobar medidas beneficiosas para la clase media y trabajadora, añade.