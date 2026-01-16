El Gobierno francés aplaza al martes las negociaciones sobre el presupuesto

PARÍS, 16 ene (Reuters) -

El Gobierno francés ha aplazado al martes de la próxima semana las negociaciones en el Parlamento sobre el presupuesto para 2026, previstas para el viernes, ante la imposibilidad de que los diputados lleguen a un acuerdo, según informó a última hora del jueves el ministro encargado de las relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous.

"A pesar de la voluntad del Gobierno de crear las condiciones para una votación, este presupuesto no puede ser adoptado por votación", dijo Panifous en la Cámara Baja.

"Nos alejamos definitivamente de un texto de compromiso aceptable para la mayoría de los diputados."

El primer ministro, Sébastien Lecornu, presentará el viernes propuestas para permitir la promulgación de un presupuesto de compromiso, dijo Panifous. Según una fuente gubernamental, una de las varias opciones en relación con el presupuesto de 2026 sería que Lecornu invocara el artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante el proyecto de ley de finanzas sin votación, tras negociar un texto con todos los grupos excepto Reagrupamiento Nacional y La Francia Insumisa.

Sin embargo, es casi seguro que esto daría lugar a más mociones de censura.

