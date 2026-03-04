El gobierno francés boicoteará la apertura de los Paralímpicos de Invierno

Francia "no tendrá representante" político en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este viernes en Verona, para expresar su desacuerdo con la presencia en el evento de Rusia y Bielorrusia con sus símbolos nacionales, indicó este miércoles la ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari.

Esa medida gubernamental sería también válida para la ceremonia de clausura, que tendrá lugar el 15 de marzo.

"Es una decisión que hemos pensado mucho, que quiere ser respetuosa con las instituciones deportivas y con el CPI (Comité Paralímpico Internacional), pero queremos expresar un desacuerdo", indicó Ferrari en un encuentro con la prensa.

En total, seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos fueron invitados por el CPI a estar en el evento y podrán tener su bandera nacional, algo que no ocurría en un gran evento de esta naturaleza desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 por parte del ejército de Rusia con el apoyo de su aliada Bielorrusia.

En los recientes Juegos Olímpicos de Invierno rigió el principio de que los rusos autorizados a competir lo hicieran bajo bandera neutral.

Varios países han anunciado su boicot a la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos.

No habrá deportistas de Ucrania, República Checa, Finlandia, Polonia, Estonia y Letonia desfilando en la ceremonia.

También tendrán representantes políticos y el comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE), Glenn Micallef, renunció también a viajar a Verona como protesta por la autorización de los símbolos de Rusia y Bielorrusia.