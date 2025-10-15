El Gobierno francés someterá a votación en noviembre la propuesta para paralizar la reforma de las pensiones

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Francia, Sébatian Lecornu, ha anunciado que su Gobierno planteará ante el Parlamento en noviembre una enmienda para suspender la puesta en marcha de la reforma de las pensiones, la principal concesión política realizada en el arranque de esta nueva etapa para evitar la caída del Ejecutivo.

Lecornu ha desvelado en su primera sesión de control ante la Asamblea Nacional el tiempo y la forma para aplicar esta propuesta. Será a través de una enmienda al proyecto de la ley presupuestaria para la seguridad social y, como ha apuntado el primer ministro, "será el Parlamento quien decida", quien tenga la última palabra.

Así, ha llamado a los diputados a votar siguiendo sus "convicciones", en un intento por romper el bloqueo político en el que vive sumido Francia tras la caída de cuatro gobiernos en apenas un año y un horizonte incierto sin una mayoría clara en la Cámara Baja del Parlamento.

El plan de Lecornu pasa por retrasar la reforma de las pensiones aprobada entre protestas en 2023 hasta después de las elecciones presidenciales de 2027, de tal manera que no se comiencen a aplicar hasta enero del año siguiente cambios como el que implica retrasar la edad de jubilación o amplía los requisitos temporales en materia de cotizaciones.

Este gesto ha convencido de primeras al Partido Socialista, que el martes accedió a no respaldar las mociones de censura que ya se ciernen desde el Gobierno. La Francia Insumisa (LFI) considera la suspensión de la reforma un mero parche, mientras que desde la ultraderechista Agrupación Nacional acusan a Lecornu de ceder ante la izquierda sólo para ganar tiempo.