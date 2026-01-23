REENVÍO-El Gobierno francés supera las mociones de censura por el presupuesto

Por Elizabeth Pineau y Dominique Vidalon

PARÍS, 23 ene (Reuters) - El Gobierno francés superó el viernes dos mociones de censura en el Parlamento por su decisión de forzar la aprobación de la parte de ingresos del presupuesto de 2026 sin dar la última palabra a la Asamblea Nacional. Un total de 269 diputados votaron a favor de la moción de censura presentada por el partido de extrema izquierda La France Insoumise, junto con los Verdes y los Comunistas, mientras que se necesitaban 288 votos para derrocar al Gobierno. Aún menos apoyaron una segunda moción de censura, presentada por la extrema derecha.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, invocará de nuevo el artículo 49.3 de la Constitución para forzar la aprobación de la parte de gastos del presupuesto en la Asamblea Nacional, una medida que casi con toda seguridad desencadenará nuevas mociones de censura.

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron se ve obligado a eludir al Parlamento tras meses de negociaciones en las que no se ha logrado aprobar un proyecto de ley de finanzas para reducir el déficit en una Cámara Baja donde ningún partido tiene mayoría.

LA FRANCE INSOUMISE DICE QUE LOS VOTANTES CASTIGARÁN A LOS PARTIDARIOS DEL GOBIERNO

En la búsqueda de un presupuesto, Macron perdió dos gobiernos y vio cómo Francia se sumía en una agitación pocas veces vista desde la creación en 1958 de la Quinta República, el actual sistema de gobierno.

Con Francia dependiendo de un presupuesto de prórroga de emergencia del año pasado para mantenerse a flote, Lecornu hizo concesiones de última hora a principios de este mes para asegurarse el acuerdo de los socialistas de no derribar al Gobierno si recurría al uso de los poderes constitucionales especiales.

La líder de extrema derecha Marine Le Pen dijo que los opositores al Gobierno que apoyaran a Lecornu en el voto de confianza pagarían el precio en futuras elecciones, incluidas las locales de marzo y las presidenciales de 2027.

(Información de Elizabeth Pineau, Dominique Vidalon, Leigh Thomas, Louise Rasmussen; redacción de Ingrid Melander; edición de Toby Chopra; edición en español de María Bayarri Cárdenas)