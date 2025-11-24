El Gobierno ha convocado más de 500.000 plazas en la Administración General del Estado desde 2021

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha convocado 505.847 plazas en la Administración General del Estado desde la puesta en marcha en 2021 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para canalizar los fondos europeos aprobados por la Comisión Europea para mitigar los efectos de la pandemia.

El Ejecutivo ha ofrecido ese dato en una respuesta parlamentaria que surge como consecuencia de una batería de preguntas registradas en el Congreso por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, para conocer las medidas que se van a llevar a cabo para terminar con el "abuso" de la temporalidad en el sector público y "adecuar" el marco laboral y de la función pública a las exigencias de Derecho de la Unión Europea.

En la respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, el Gobierno asegura que lleva trabajando desde 2021 para reducir la temporalidad del sector público con diferentes medidas incluidas en la legislación española.

El Ejecutivo defiende que, gracias a las medidas aprobadas, la temporalidad estructural de la Administración del Estado es de un 4,7%, mientras que en el conjunto de las Administraciones Públicas se han estabilizado 377.000 plazas cuando el compromiso con Bruselas era llegar a 300.000 antes de que terminase 2024.

Por último, el Gobierno esgrime en su respuesta parlamentaria que, desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación, se han convocado más de medio millón de plazas en la administración general, con la consiguiente generación de empleo neto en el sector público.