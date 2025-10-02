El Gobierno hará el informe sobre zona catastrófica en Ibiza tan pronto las instituciones faciliten relación de daños

IBIZA, 2 Oct. 2025 (Europa Press) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Ibiza y del Consell para elaborar, tan pronto como estas instituciones faciliten la relación de daños, el informe pertinente para la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil que permitirá recibir las ayudas económicas del Estado.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, así lo trasladó Rodríguez a los máximos responsables de las instituciones, en el transcurso de su visita a la Isla.

El delegado ha lanzado un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el temporal, a quienes ha transmitido su deseo "de que puedan recuperar la normalidad cuanto antes, con el apoyo institucional necesario en estas circunstancias".

Según ha dicho, "el Gobierno de España ha estado y estará siempre en la reconstrucción de los territorios afectados por fenómenos adversos".

Asimismo, ha destacado la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Ejército y de la UME, en coordinación con el resto de los efectivos que han actuado en la emergencia, que ha sido clave para garantizar la protección de las personas y evitar consecuencias en forma de vidas humanas.