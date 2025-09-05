El Gobierno impulsa una alianza con América Latina para promover y proteger los derechos digitales

MADRID, 5 Sep. 2025 (Europa Press) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha planteado una alianza con América Latina para promover y proteger los derechos de la ciudadanía en el entorno digital, según ha informado la cartera que dirige en un comunicado.

"La revolución digital conlleva grietas y oportunidades. Y la geopolítica del siglo XXI se redefine casi a la misma velocidad y en torno a las mismas manos que la inteligencia artificial (IA)", ha destacado López en un acto enmarcado en el congreso tecnológico y empresarial de Andicom, que se celebra estos días en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.

En ese contexto, la entidad pública empresarial Red.es --que depende del Ministerio para la Transformación Digital-- ha presentado el Observatorio de Derechos Digitales, una iniciativa para promover el conocimiento y la protección de los derechos de la ciudadanía en los entornos digitales.

"El Gobierno de España no tiene dudas. Queremos, diseñamos y financiamos una transformación digital humanista y sostenible", ha subrayado López.

Por su parte, el director general de Red.es, Jesús Herrero, y la directora general de Fundación Hermes y también portavoz del Observatorio de Derechos Digitales, Luisa Alli, han reivindicado la eficacia y utilidad de las cartas nacionales de derechos digitales para la concienciación ciudadana y de los agentes implicados, así como para el impulso de políticas públicas.

El Observatorio de Derechos Digitales forma parte del programa derechos digitales, que cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos 'Next Generation'.