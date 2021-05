El Gobierno indio pide eliminar la expresión "variante india" del coronavirus

El Gobierno indio ha remitido una comunicaci贸n a todas las plataformas de redes sociales para pedir que se deje de utilizar la expresi贸n "variante india" del coronavirus.

"Es completamente falso. No existe una variante india citada como tal por la Organizaci贸n Mundial de la Salud", ha subrayado el Ministerio Electr贸nica y Tecnolog铆a de la Informaci贸n en su misiva, recogida por el peri贸dico 'The Hindustan Times'. "La OMS no ha asociado el t茅rmino 'variante india' con la variante B.1.617 del coronavirus en ninguno de sus informes", ha explicado.

Esta variante es la cuarta detectada por la OMS despu茅s de la detectada en Reino Unido, la detectada en Brasil y la detectada en Sud谩frica.

"La OMS no identifica los virus ni sus variantes con nombres de pa铆ses en los que se inform贸 en primer lugar de ellos. Nos referimos a ellos por sus nombres cient铆ficos y pedimos a todo el mundo que haga lo mismo por coherencia", ha explicado la OMS.

India se ha convertido en el principal foco de la epidemia a nivel global con 26.522.164 casos confirmados de los cuales 296.094 han deparado la muerte de la persona contagiada.

Europa Press