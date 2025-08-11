El Gobierno inicia los traslados de menores migrantes con un grupo de 10 a la Península

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha comenzado este lunes los traslados de Canarias a la Península de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo, con un grupo de diez. Según han indicado fuentes del gobierno canario a Europa Press, los diez migrantes han comenzado su viaje este lunes hacia una comunidad en la que les reubicará el Estado, que no se ha publicitado a fin de salvaguardar a los menores.

Con este traslado comienza a hacerse efectivo el auto que dictó en el mes de junio el Tribunal Supremo (TS) con el que se instaba al Gobierno central a adoptar medidas urgentes para los más de 1000 menores migrantes no acompañados que estaban en Canarias y habían solicitado protección de asilo.

Estas derivaciones son, en principio, el inicio de los traslados que se realizarán cada semana, como se avanzó hace una semana tras la reunión interadministrativa entre los ejecutivos de España y Canarias para el seguimiento de los autos del Tribunal Supremo (TS) sobre los menores solicitantes de asilo y que se encuentran en el centro estatal Canarias 50, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Entonces, fuentes de esta reunión aseguraron que estos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio. A su vez, destacaron la importancia de que en el proceso "prevalezca siempre su integridad, su bienestar y su interés superior".

En principio, y como el propio presidente canario, Fernando Clavijo, ha indicado este lunes en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, es ir derivando unos 30 menores semanalmente. Clavijo, que ha considerado que "hay cierta improvisación" en el Gobierno central para el traslado de los menores migrantes solicitantes de asilo, apuntó que para "los que tienen que salir, que tienen que salir otros más esta semana --además de los 10 de hoy--, ni siquiera han comunicado todavía los nombres de los niños" que van en esa próxima remesa y que, matizó, sería este "jueves o viernes, con lo cual hay cierta improvisación y quizás falta de concreción".

