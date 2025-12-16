El Gobierno insta a Sumar a seguir su hoja de ruta progresista y evitar la llegada de PP y Vox

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha respondido a las críticas al PSOE del socio minoritario de la coalición, Sumar, instándoles a continuar la hoja de ruta "progresista" y seguir aprobando medidas beneficiosas para los ciudadanos y, además, evitar una posible llegada de PP y Vox.

Alegría ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, el último en el que va a participar antes de salir del Gobierno para participar como candidata a las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

"Compartimos una hoja de ruta, seguir progresando y haciendo avanzar a este país", ha señalado al ser interrogada sobre la exigencia de Sumar de hacer cambios profundos en el Gobierno ante la "parálisis" del PSOE.

Este mismo martes, la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha exigido una reunión urgente de la coalición para reimpulsar la acción del Gobierno tras los casos de acoso y de corrupción que afectan al entorno del PSOE.

Alegría ha asegurado que el ala socialista del Gobierno respeta las opiniones de Sumar, pero les ha animado a seguir trabajando en la misma dirección "frente a la posibilidad de esa unión" de PP y Vox que ya están viendo en ayuntamientos y comunidades autónomas, cuyo único interés, afirma, es acabar con los derechos conseguidos.

