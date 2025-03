El gobierno interino de Siria firma importante acuerdo con los kurdos

DAMASCO, Siria (AP) — El gobierno interino de Siria firmó el lunes un acuerdo con la autoridad liderada por los kurdos que controla el noreste del país, incluyendo un alto el fuego y la integración de la principal fuerza respaldada por Estados Unidos en el Ejército sirio.

El acuerdo es un avance importante que pondría la mayor parte de Siria bajo control del gobierno, encabezado por el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, el cual lideró el derrocamiento del presidente Bashar Assad en diciembre.

El acuerdo fue firmado por el presidente interino, Ahmad al-Sharaa y Mazloum Abdi, el comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos y respaldadas por Estados Unidos.

El acuerdo, que se implementará a finales de año, pondría todos los cruces fronterizos con Irak y Turquía, aeropuertos y campos petroleros en el noreste bajo el control del gobierno central. Se espera que las prisiones donde se encuentran alrededor de 9.000 sospechosos de ser miembros del grupo extremista Estado Islámico también pasen a estar bajo control gubernamental.

Los kurdos de Siria obtendrán sus “derechos constitucionales”, incluyendo el uso y la enseñanza de su idioma, que estuvieron prohibidos durante décadas bajo Assad. Cientos de miles de kurdos que fueron desplazados durante la guerra civil de casi 14 años de Siria regresarán a sus hogares.

El acuerdo también establece que todos los sirios formarán parte del proceso político, sin importar su religión o etnia.

Los nuevos gobernantes de Siria están luchando por ejercer su autoridad en todo el país y alcanzar acuerdos políticos con otras comunidades minoritarias, en particular los drusos en el sur de Siria.

El lunes temprano, el gobierno de Siria anunció el fin de la operación militar contra insurgentes leales a Assad y su familia en los peores combates desde que la guerra civil terminó.

El anuncio del Ministerio de Defensa se produjo después de un ataque sorpresa de hombres armados de la comunidad alauí contra una patrulla policial cerca de la ciudad portuaria de Latakia el jueves, que se convirtieron en enfrentamientos generalizados en la región costera de Siria. La familia Assad es alauí.

“Para los restos del régimen derrotado y sus oficiales en fuga, nuestro mensaje es claro y explícito”, dijo el portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Hassan Abdel-Ghani. “Si regresan, nosotros también regresaremos, y encontrarán ante ustedes a hombres que no saben cómo retroceder y que no tendrán piedad con aquellos cuyas manos están manchadas con la sangre de los inocentes”.

Abdel-Ghani afirmó que las fuerzas de seguridad continuarán buscando células durmientes y restos de la insurgencia de antiguos leales al gobierno.

Aunque la contraofensiva del gobierno logró contener en gran medida la insurgencia, surgieron imágenes de lo que parecían ser ataques de represalia dirigidos a la comunidad alauí en general, una rama del islam chií cuyos adherentes viven principalmente en la región costera occidental de Siria.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, un grupo con sede en Reino Unido que da seguimiento a la guerra, informó que 1.130 personas fueron asesinadas en los enfrentamientos, incluyendo 830 civiles. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente estas cifras.

Al-Sharaa afirmó que los ataques de represalia contra civiles alauíes y el maltrato a prisioneros fueron incidentes aislados, y prometió tomar medidas enérgicas contra los responsables mientras formaba un comité para investigar el incidente.

Sin embargo, los eventos alarmaron a los gobiernos occidentales, a los que se ha instado a levantar las sanciones económicas sobre Siria.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a las autoridades sirias a “exigir responsabilidades a los perpetradores de estas masacres”. Rubio afirmó en un comunicado el domingo que Estados Unidos “está con las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluyendo a sus comunidades cristianas, drusas, alauíes y kurdas”.

Mroue y Chehayeb reportaron desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.