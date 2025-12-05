El Gobierno investiga si el brote de peste porcina se ha generado en un laboratorio

BARCELONA, 5 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Agricultura ha abierto una nueva investigación sobre el brote de peste porcina africana (PPA) detectado en el entorno de Collserola (Barcelona) hace una semana, sin descartar que su origen pueda estar en un laboratorio.

Dicha investigación se ha abierto después de que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos (Madrid), un laboratorio de referencia de la UE, haya enviado a Agricultura un informe en el que abre la puerta a que el brote de peste porcina en Catalunya proceda de un laboratorio, informa el Ministerio este viernes en un comunicado.

"Todos los virus circulantes en la actualidad en los Estados miembros pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29 al que pertenece el virus causante del foco en la provincia de Barcelona, muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007", añade el comunicado.

La similitud entre ambos ha despertado las sospechas del laboratorio, ya que "los virus, en condiciones naturales, cuando se propagan mediante ciclos de infección en animales sufren en mayor o menor medida cambios en su genoma".

Por eso, "el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye, por tanto, que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico", añade el comunicado.

Asimismo, indica que la cepa del virus 'Georgia 2007' es un virus de "referencia" que se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo.

Así, del informe se deduce que cabe la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal provenientes de alguno de los países en los que actualmente está presente la infección.

Agricultura aclara que se trata de una investigación complementaria a la iniciada el pasado 28 de noviembre, fecha en la que se detectó el brote de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).