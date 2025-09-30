El Gobierno israelí confirma al polémico David Zini como jefe del Shin Bet

El gobierno de Israel confirmó el martes el nombramiento de David Zini como jefe de la agencia de inteligencia interior Shin Bet, una figura que provoca rechazo entre los familiares de los rehenes de Gaza.

"El gobierno ha aprobado por unanimidad el nombramiento de David Zini como jefe del Shin Bet por un período de cinco años", informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

El general retirado pertenece al movimiento sionista religioso de extrema derecha y se opuso a las negociaciones para la liberación de rehenes en manos de Hamas.

También describió el conflicto de Israel con el movimiento islamista palestino como "una guerra eterna". Estos comentarios provocaron el enfado de los familiares de los cautivos en la Franja de Gaza.

Zini, que asumirá el cargo el 5 de octubre, también es objeto de escrutinio por lo que sus detractores denominan su perspectiva "mesiánica", una etiqueta que él mismo aceptó en un discurso en junio.

El término está relacionado con el movimiento de colonos que considera que Cisjordania ocupada y Gaza pertenecen a Israel.

Su nombramiento se produce tras la destitución por parte de Netanyahu del jefe del Shin Bet, Ronen Bar, tras una larga batalla con su fiscal general.

Durante el mandato de Bar, el Shin Bet abrió una investigación sobre los presuntos pagos de Qatar a los asesores de Netanyahu en un caso denominado "Catargate", que según los medios israelíes provocó su destitución.

Netanyahu afirmó el martes que "la realidad tras el 7 de octubre" requería "un nuevo jefe del Shin Bet procedente de fuera de la organización", en referencia al fracaso de los servicios de inteligencia para evitar el ataque de Hamas en Israel en 2023, que desencadenó la actual guerra en Gaza.

