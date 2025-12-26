El gobierno japonés aprueba presupuesto récord de US$781.000 millones, según medios

El gobierno japonés aprobó este viernes un presupuesto récord para el próximo año fiscal, informaron medios locales, destinado a financiar tanto un mayor gasto en defensa como los crecientes costos de la seguridad social, en medio de una inflación persistente.

El presupuesto de 122 billones de yenes (unos US$781.000 millones) para el ejercicio fiscal que comienza en abril de 2026 llega en un momento en que el mercado expresa preocupación por las políticas de gasto elevado de la primera ministra, Sanae Takaichi, que aumentan la deuda pública de Japón.

El banco central del archipiélago asiático elevó la semana pasada los tipos de interés hasta el 0,75%, su primera subida desde enero y el nivel más alto en 30 años.

El emisor decidió por votación unánime incrementar la tasa principal desde el 0,5%, después de que datos oficiales mostraran que la inflación se mantuvo estable en noviembre (3%), pero aún muy por encima del objetivo.

Takaichi, la primera mujer en gobernar Japón, llegó al poder en octubre con la promesa de contener la inflación.

Su administración ya había logrado este mes la aprobación del Parlamento del presupuesto necesario para un enorme paquete de estímulo a la economía durante el año fiscal en curso.

Su predecesor, Shigeru Ishiba, duró apenas un año en el cargo tras una serie de malos resultados electorales, en parte debido a la subida de los precios.