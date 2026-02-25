El Gobierno japonés sorprende nombrando a dos reflacionistas para el consejo del BoJ

TOKIO, 25 feb (Reuters) -

El Gobierno japonés nombró el miércoles a dos académicos considerados por los mercados como firmes defensores del estímulo económico para formar parte del consejo del banco central, en una medida que refleja las preferencias del Gobierno de Takaichi en materia de política monetaria.

Los nombramientos, que figuran en un documento presentado al Parlamento, provocaron una breve caída del yen por debajo de los US$156 por dólar e impulsaron la bolsa de Tokio, en un momento en que los inversores redujeron sus expectativas sobre la velocidad de las subidas de las tasas de interés.

Los nombramientos siguen a otros similares realizados por la primera ministra Sanae Takaichi para varios puestos, en los que se ha elegido a personas consideradas "reflacionistas" económicas, que abogan por una política monetaria y fiscal flexible para impulsar el crecimiento, incluso si ello supone un aumento de la inflación y la deuda.

"Se esperaba que el Gobierno de Takaichi eligiera candidatos conscientes de los mercados de divisas y bonos, pero ambos nominados resultaron ser reflacionistas acérrimos", dijo Eiji Douke, estratega jefe de renta fija de SBI Securities.

"Eso reforzó la impresión de que la primera ministra Takaichi es, efectivamente, una reflacionista, lo que, en todo caso, es una sorpresa", añadió.

Toichiro Asada, profesor emérito de la Universidad Chuo, es conocido por su apoyo al gasto fiscal agresivo. Sustituirá al economista Asahi Noguchi, cuyo mandato finaliza el 31 de marzo. Noguchi, antiguo profesor de Economía de la Universidad Senshu, conocido en su día por sus posturas acomodaticias, votó a favor de las dos últimas subidas de tipos del Banco de Japón.

Ayano Sato, profesor de la Universidad Aoyama Gakuin, sustituiría a Junko Nakagawa, cuyo mandato expira a finales de junio. Nakagawa fue anteriormente presidente de Nomura Asset Management.

EL RESURGIMIENTO DE LOS LEALES A ABE

Desde su llegada al cargo el año pasado, las peticiones de Takaichi de aumentar el gasto y relajar la política fiscal han sacudido los mercados financieros, mientras los inversores temen un debilitamiento del yen y un aumento del déficit público.

En su discurso ante un grupo de legisladores del partido gobernante partidarios de la reflación en febrero de 2023, Sato dijo que un yen más débil "sin duda beneficiaría a la economía japonesa" y que Japón debería continuar con las políticas de estímulo del ex primer ministro Shinzo Abe, conocidas como Abenomics.

Sato también es coautor de varios libros junto con el exmiembro del consejo del Banco de Japón Yutaka Harada, conocido por su postura reflacionista.

Asada dijo en una entrevista con Reuters en 2015 que Japón debería posponer la subida del impuesto sobre el consumo al 10%, argumentando que dicha subida frenaría los precios y el crecimiento y dificultaría la consecución del objetivo de alcanzar un PIB nominal de 600 billones de yenes.

Los candidatos deben ser aprobados por ambas cámaras del Parlamento.

La elección puede afectar a los debates del Banco de Japón sobre el ritmo y el calendario de las futuras subidas de tipos, al cambiar la composición de la junta de nueve miembros, que se ha inclinado cada vez más a favor de subidas constantes de las tasas de interés.

(Información de Makiko Yamazaki y la redacción de Tokio; edición de Chang-Ran Kim y Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)