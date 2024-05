El Gobierno llama a consultas a la embajadora en Argentina y "exige disculpas" a Milei tras sus declaraciones

Albares denuncia que constituye un "insulto" a España y sus instituciones y afea que PP y Vox no han brindado aún su respaldo

MADRID, 19 May. 2024 (Europa Press) -

El Gobierno ha decidido este domingo llamar a consultas 'sine die' a la embajadora en Argentina, María Jesús Alonso, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya calificado de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha amenazado con medidas adicionales si no se produce una disculpa pública por parte de este, quien aún sigue en Madrid.

Así lo ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una declaración institucional sin preguntas desde el Complejo de la Moncloa, en la que ha exigido también "disculpas" por parte del mandatario argentino, a quien ha acusado de haber sobrepasado "cualquier tipo de diferencia política e ideológica" con sus declaraciones.

Durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre 'Europa Viva 24', Milei se ha referido a la mujer de Sánchez. "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos ensucia, y se tome cinco días para pensarlo", ha comentado.

El ministro ha explicado que el Gobierno había puesto a disposición de Milei durante su estancia en Madrid, en la que no había previstos encuentros ni con Sánchez ni con el Rey Felipe VI, "los recursos públicos necesarios" y se le ha tratado "con todo el respeto y la deferencia debida".

"Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España", ha denunciado. "El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno".

Esto constituye, ha abundado, "un hecho que rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países". Albares ha sostenido que sus palabras "no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad".

Relaciones en su momento más grave

Con su comportamiento, Milei "ha llevado las relaciones entre España y Argentina a su momento más grave en nuestra historia reciente" de ahí el que el Gobierno haya decidido llamar a consultas 'sine die' a la embajadora en Buenos Aires, ha anunciado.

Asimismo, ha añadido el ministro, "exige al señor Milei disculpas públicas". "En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creamos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad", ha prevenido, dando a entender así que también podría optar, entre otros, por ordenar la expulsión del embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, quien precisamente entregó cartas credenciales al Rey el jueves pasado. Según han confirmado fuentes argentinas a Europa Press, Milei se encuentra aún en Madrid y regresará esta noche a Argentina.

También ha reclamado al mandatario argentino "el respeto a las formas que se deben entre naciones, que excluyen la injerencia en asuntos internos y que esté a la altura del gran país al que representa y del puesto que ocupa". "Unas formas y un respeto que jamás habría debido abandonar, mucho más estando en la capital de España", ha recalcado Albares.

Por otra parte, ha indicado que, "ante la gravedad de la situación", ha contactado con los portavoces de Exteriores de todos los grupos parlamentarios "para recabar su apoyo", que le han brindado "una amplia mayoría. "El Partido Popular y Vox no se han pronunciado todavía", ha puntualizado.

El ministro también ha hablado con el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, quien le ha dicho que "un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la UE", por lo que "se pronunciará públicamente".

Pese a todo, Albares ha querido dejar claro en nombre del Gobierno "el sentimiento fraternal" de los españoles hacia los argentinos, en particular los que viven en España y "contribuyen a nuestro bienestar y crecimiento".

Reciente encontronazo por unas palabras de puente

La nueva crisis en la relación con Argentina se produce dos semanas después del encontronazo que habían provocado unas declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien sugirió que el presidente argentino consumía "sustancias". El Gobierno argentino emitió un duro comunicado en el que sostenía que "el Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia".

El Ejecutivo español respondió a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que rechazó "rotundamente los términos infundados" empleados por la Presidencia argentina, "que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

No obstante, el encontronazo no fue más allá y Buenos Aires no optó por ninguna medida más contundente, como podría haber sido convocar a la embajadora española. Es más, el portavoz de la Presidencia argentina dio por concluida la polémica y el propio Puente, aunque sin pedir concretamente disculpas por sus palabras, sí que reconoció que si hubiera sabido el impacto que iban a tener no las habría pronunciado.

En este contexto, Milei llegó este viernes a Madrid para participar en el acto de Vox, donde ha intervenido esta mañana, y reunirse el sábado con empresarios, entre ellos el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Ya desde antes del choque diplomático se había adelantado que no habría encuentros ni con el Rey ni con Sánchez, si bien esta semana el portavoz de la Presidencia abrió la puerta a que estos pudieran producirse en junio, cuando el mandatario argentino tiene previsto regresar para recoger un premio.

