El Gobierno lleva hoy al Consejo de Ministros el inicio de la reforma constitucional para "blindar" el aborto
MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que este martes se llevará al Consejo de Ministros la reforma constitucional para "blindar" el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del aborto; así se va a "solicitar el dictamen al Consejo de Estado para la eventual reforma de la Constitución en el artículo 43".
"Y, a partir de ahí, lo que espero es que haya una mayoría en el Parlamento y que, efectivamente, así se blinde este derecho", ha señalado el jefe del Ejecutivo, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Asimismo, se va a exigir a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacer cumplir la Ley y crear el registro de médicos objetores al aborto. "Me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular, le exija a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley; y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo", ha asegurado.
