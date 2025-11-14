El Gobierno neerlandés apoya el acuerdo comercial UE-Mercosur

ÁMSTERDAM, 14 nov (Reuters) - Los Países Bajos apoyan el acuerdo comercial de la UE con el bloque sudamericano del Mercosur, dijo el viernes el Gobierno neerlandés, allanando probablemente el camino para la adopción del tratado a finales de este año.

Los Países Bajos se habían negado durante mucho tiempo a apoyar el acuerdo comercial que la UE alcanzó con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el pasado diciembre, unos 25 años después de que se iniciaron las negociaciones.

Pero los beneficios para la economía neerlandesa superan los inconvenientes, dijo el Gobierno el viernes.

Se espera que los países europeos voten sobre el acuerdo el mes que viene.

"Por el momento, una amplia mayoría parece apoyar las propuestas", dijo el Gobierno neerlandés. (Reporte de Bart Meijer; Editado en Español por Ricardo Figueroa)