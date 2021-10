El Gobierno niega una posible negociación de presupuestos por presos de ETA: "Nuestro marco es la ley"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha rechazado rotundamente una contraprestación en cuanto a salida de presos de ETA por negociar unos presupuestos con EH Bildu: "Nuestro marco es la ley, y es en ese marco en el que afrontamos la tramitación", ha dicho.

Rodríguez ha acudido hoy a La Rioja para mantener, junto a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Comunidad Autónoma de la Rioja.

Preguntada por los medios de comunicación, hasta en tres ocasiones, Rodríguez ha contestado a si habrá contrapartida: "No, y además cuando se plantean este tipo de afirmaciones se cuestiona el Estado de Derecho", ha dicho.

Ha manifestado que "el sistema penitenciario se ampara en una normativa, en una legislación y hay unos funcionarios públicos que velan por el cumplimiento de la ley y los demócratas no tenemos que hacer otra cosa que confiar en ellos".

La portavoz del Ejecutivo central ha querido recordar la "trascendente" celebración de ayer, en el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA; un día en el que se recordaba, ha afirmado, el "triunfo de la democracia frente al terror" y para "acordarnos de las víctimas, que siguen siendo", ha creído, "nuestra inspiración ética y moral".

Ha insistido en que, en la tramitación de los presupuestos, en "la relación con todos los grupos políticos el marco" del Gobierno central "es la ley". Algo, ha dicho, que el Gobierno afronta como "imperativo y con convicción".

"Sabiendo que nuestro único objetivo es el para quién son estos presupuestos", ha señalado añadiendo que son "para la inmensa mayoría de españoles y españolas, los riojanos y las riojanas que hoy precisan de la acción de los gobiernos para avanzar en igualdad, generar nuevas oportunidades de empleo e industrias".

Por tanto, ha indicado, el Gobierno está trabajando "para conseguir todos los apoyos" y quien decida no apoyarlos "tendrá que explicarle a esa madre que no quiere que su hijo cobre una beca; y decir no a una formación profesional de calidad; y decir no a esos jóvenes que se quieren emancipar o participar de la cultura".

Más adelante, al ser repregunta, ha insistido en que el Gobierno de Pedro Sánchez "actúa siempre con la ley" y ha dicho que el PSOE tiene la "autoridad moral de representar a unas siglas que, durante los tiempos duros del terrorismo, estuvieron presentes", además de "la desgracia de compartir a victimas de la banda" y "la suerte de haber participado en el momento en el que se puso fin a la violencia", por lo que su compromiso ha quedado "patente".

Ha insistido en la importancia de "celebrar la democracia" que, ha indicado, "se acepta en todos sus términos, como la Constitución española, no a la carta, o cuando nos conviene o no". Por tanto, ha dicho, "las leyes se cumplen".