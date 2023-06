El Gobierno palestino acusa a "milicias de colonos" de aumentar sus ataques tras los asaltos en Cisjordania

Lamenta que "no se hayan sacado lecciones del primer crimen en Huwara", tras un ataque en febrero que dejó un muerto y cien heridos

MADRID, 21 Jun. 2023 (Europa Press) -

El Gobierno palestino ha criticado este miércoles los ataques perpetrados por colonos judíos contra localidades en Cisjordania y ha denunciado que "las milicias de colonos y sus elementos terroristas armados" están "expandiendo" sus ataques contra "civiles palestinos desarmados".

El Ministerio de Exteriores palestino ha indicado en un comunicado publicado en su p√°gina web que los colonos son responsables de "ataques directos" contra ciudadanos palestinos tras los incidentes registrados en las √ļltimas horas, que se han saldado con "decenas de heridos".

As√≠, ha se√Īalado que "condena en los t√©rminos m√°s firmes" que "estas bandas de colonos est√©n al margen de toda ley" y ha lamentado que "no se hayan sacado lecciones del primer crimen en Huwara", en referencia al asalto perpetrado en febrero por decenas de colonos contra esta localidad, que se sald√≥ con un muerto y unos cien heridos".

"No sólo no se ha aprendido a nivel de cómo proteger aldeas y localidades palestinas frente al terrorismo de elementos judíos extremistas, sino que la comunidad internacional, que encabezó una oleada de indignación durante días tras el crimen en Huwara, permaneció después en silencio", ha subrayado.

Por ello, ha dicho que trasladará los casos de "terrorismo por parte de milicias de colonos" a "todos los niveles internacionales" y ha manifestado que "envía informes periódicos" sobre estos incidentes al Tribunal Penal Internacional (TPI). Además, ha pedido que los responsables de estos ataques sean incluidos en "listas de terroristas".

Las palabras del Ministerio de Exteriores palestino han llegado horas después de que decenas de colonos hirieran a 34 palestinos e incendiaran más de un centenar de vehículos en Huwara tras la muerte de cuatro israelíes en un ataque armado perpetrado en los alrededores del asentamiento de Eli.

Tras el ataque en febrero, el ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, afirmó que Huwara debería ser "arrasada". "Creo que la localidad de Huwara debería ser arrasada", dijo después de marcar con un 'me gusta' un tuit que pedía esto mismo, antes de agregar que "el Estado de Israel debería ser el que la arrasara, no personas privadas, Dios no lo quiera", afirmó, si bien posteriormente se disculpó ante la oleada de críticas internacionales.

El ataque en Eli, achacado por Israel a dos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) identificados como Muhanad Falé Shehadé y Jaled Mustafá Sabá, ambos muertos durante o después del atentado, tuvo lugar un día después de una redada israelí en Yenín que ha dejado al menos siete palestinos muertos y más de 90 heridos.

El aumento de las tensiones durante los √ļltimos meses se ha saldado con la muerte de alrededor de 175 palestinos y 25 israel√≠es, mientras se teme que pueda haber un estallido generalizado de violencia. El primer ministro israel√≠, Benjamin Netanyahu, dijo el martes que "todas las opciones est√°n abiertas", en medio de los llamamientos en el seno de la coalici√≥n gubernamental para una operaci√≥n a gran escala en Cisjordania.

