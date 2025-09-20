El Gobierno palestino aplaude la "valiente" decisión de Portugal de reconocer al Estado de Palestina

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno palestino ha aplaudido este sábado la decisión de Portugal de reconocer el Estado de Palestina y ha subrayado que se trata de "una decisión valiente, coherente con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas", en medio de la oleada de reconocimientos por parte de países occidentales durante las últimas semanas.

El Ministerio de Exteriores palestino ha manifestado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la decisión de Lisboa "apoya los esfuerzos para lograr la paz y aplicar la solución de dos Estados", antes de pedir a los países que aún no han dado este paso que anuncien el reconocimiento de Palestina para "proteger la solución de dos Estados", apoyada por la comunidad internacional y rechazada por Israel.

Así, ha reclamado a estos países que "participen activamente en los esfuerzos internacionales para lograr el cese inmediato de la guerra, proteger a la población civil e iniciar un proceso político negociado que ponga fin a la ocupación y permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación" para "lograr la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de los países y pueblos de la región".

El comunicado ha llegado después de que el Ministerio de Exteriores portugués anunciara el viernes que reconocerá el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá.

"La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel de la próxima semana", sostuvo.

El titular de Exteriores, Paulo Rangel, ya adelantó durante su visita a Reino Unido el lunes, que no veía obstáculo alguno para dar este paso sobre el reconocimiento del Estado de Palestina.