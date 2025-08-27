El Gobierno palestino dice que la redada de Israel en Ramala busca "perpetuar el genocidio" y "la anexión"

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno palestino ha criticado este miércoles la incursión llevada a cabo el martes por las tropas israelíes en la ciudad de Ramala y ha alertado de que supone un intento de "perpetuar el genocidio" y la "anexión" en Cisjordania, antes de pedir a la comunidad internacional que actúe para "poner fin a la agresión por parte de la ocupación".

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que la "bárbara" redada "supone una continuación de cambiar el 'statu quo' y perpetuar los crímenes de genocidio, desplazamiento, hambre y anexión" por parte de las autoridades israelíes.

Asimismo, ha apuntado que la incursión es "una flagrante violación del Derecho Internacional" y ha acusado al Ejército israelí y a colonos judíos de "seguir cometiendo violaciones y perpetrando ataques contra ciudadanos palestinos, sus tierras, propiedades y lugares sagrados".

Por ello, ha reiterado su llamamiento a la comunidad internacional para que "adopte las medidas necesarias y las sanciones para poner fin a la agresión de la ocupación contra el pueblo palestino", incluidas "acciones serias para proteger al pueblo palestino y promover la solución de dos Estados", rechazada por el Gobierno israelí, encabezado por Benjamin Netanyahu.

La redada, que dejó más de 30 palestinos heridos, tuvo su foco en Ramala y se expandió a Al Biré, tras lo que el Ejército israelí reseñó que el objetivo era un negocio de cambio de divisas supuestamente vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sospechoso de entregar fondos al grupo islamista palestino.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.