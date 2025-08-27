El Gobierno panameño emitirá bonos para pagar la deuda del Fondo de Ahorro Panamá

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gabinete del gobierno de Panamá ha aprobado un decreto por el que se autoriza al ministerio de Economía y Finanzas a emitir bonos del Estado con el fin de canjear los pagarés entregados al Fondo de Ahorro Panamá (FAP). En concreto, se trata de aportes pendientes al FAP correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2023 que ascendían a US$1272 millones (1097 millones de euros) a los que se suman los intereses proyectados por una cuantía de US$690 millones (595 millones de euros).

Para afrontar estos aportes, el Gobierno emitió cuatro pagarés a favor del FAP, autorizados el 4 de junio de 2024.

VUELTA DE CHIQUITA

Entre las decisiones aprobadas se encuentra la autorización al ministerio de Comercio e Industrias para realizar "todas las coordinaciones necesarias" con la empresa bananera estadounidense Chiquita Panamá para que retome su actividad en la provincia de Bocas del Toro. La autorización incluye, en nombre del Gobierno, "los acuerdos que se requieran para la reanudación de operaciones y establecer los mecanismos de seguimiento que permitan monitorear y facilitar la implementación efectiva de sus compromisos asumidos.

Chiquita anunció el despido de más de 6000 trabajadores a finales del mes de mayo y la suspensión indefinida de sus operaciones por "causa de fuerza mayo" tras un mes intenso de huelga de su plantilla para mostrar su rechazo a la ley, aprobada por el Congreso, que modificaba el régimen de jubilaciones del país. La empresa controlaba el 90% de la producción de banano en el país centroamericano.

Ahora, tres meses más tarde, el Ejecutivo de José Raúl Molino alega haber impulsado gestiones para lograr el restablecimiento de la operación por ser "consciente del impacto social y económico de la suspensión de actividades" en el país.