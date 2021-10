El Gobierno paquistaní anuncia un acuerdo con el ilegalizado TLP para evitar la marcha sobre Islamabad

El ministro del Interior de Pakistán, Sheij Rashid Ahmed, ha anunciado este domingo el éxito de las negociaciones con el ilegalizado partido islamista Tehrik-i Labaik Pakistan (TLP), que ha acordado detener la marcha extraordinaria que planeaba celebrar en Islamabad a cambio de la atención a sus demandas, aunque aún falta concretar qué demandas del grupo se satisfarán.

Entre las peticiones de la organización se encuentran la liberación de su líder encarcelado, la restitución de su estatus como partido legal e incluso la reapertura del debate sobre la expulsión del embajador de Francia, país en el centro de la ilegalización de la formación.

"El Gobierno ha faltado a su palabra tres veces. Esta vez nos vamos a sentar y esperar", ha advertido el grupo en un comunicado publicado este domingo. "Nadie se irá a casa hasta que toda la dirección del TLP, incluido su jefe, Saad Hussain Rizvi, venga y hable. Si un miembro del consejo (del grupo) dice que nos vamos a casa sin Saad Rizvi, podéis dispararle", ha añadido.

Los simpatizantes del TLP están acampados en Muridke y tenían previsto marchar hacia Islamabad en la tarde del martes si no se cumplían sus demandas. "Si no se cumplen nuestras demandas para el martes por la tarde, marcharemos hacia Islamabad", ha asegurado el grupo, que ha advertido de que las demandas podrían ampliarse si no se cumplen para el martes.

El sábado los simpatizantes del TLP, sin equipo ni formación, lograron superar todas las barreras de seguridad de Lahore y Sheijupura y entraron en Gujranwala coreando consignas e invitando a otros a sumarse a la marcha. Después bajaron el ritmo y acamparon en Muridke.

Las protestas de los dos últimos días de los simpatizantes del TLP en ciudades como Lahore han provocado los incidentes más violentos de los últimos meses en el país, donde han muerto tres policías y cinco simpatizantes del partido.

Aunque el TLP indicó que las marchas estaban destinadas a protestar el aumento de la inflación, en realidad el partido ilegalizado exigía soterradamente, para no alienar al resto de formaciones participantes en las protestas, la liberación de su líder, Saad Husain Rizvi.

Rizvi fue detenido en abril tras alentar a sus seguidores a una marcha si el Gobierno no cumplía con la fecha límite del 20 de ese mes para la prohibición de importaciones desde Francia y la expulsión del embajador francés a causa de la publicación de unas polémicas caricaturas del profeta Mahoma.

El ministro del Interior, en comentarios al periódico 'Dawn', ha confirmado que los simpatizantes del TLP se limitarán a mantener una "sentada" el lunes y el martes en Muridke "pero no se dirigirán a Islamabad", como tenían previsto. Asimismo, una delegación del grupo proscrito llegará al Ministerio del Interior el lunes para conversar. "Resolveremos sus problemas en uno o dos días", ha señalado.

El responsable de Interior ha añadido que todos los simpatizantes del TLP detenidos durante las protestas serán liberados y la cuestión de la expulsión del embajador francés se llevará ante el Parlamento para su debate.