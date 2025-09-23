El Gobierno podrá acordar de forma puntual y por interés general excepciones al embargo de armas a Israel

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al real decreto ley para el embargo de armas a Israel pero se ha reservado la posibilidad de acordar excepciones puntuales en base al interés general, según ha informado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Según ha explicado en rueda de prensa en Moncloa, el Gobierno ha querido preservar su capacidad para "poder autorizar una operación", mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, "en circunstancias excepcionales que afecten al interés general".

Cuerpo se ha remitido a la normativa de comercio exterior en materia de defensa y doble uso, la cual "hace referencia a este concepto de interés general, aludiendo, por ejemplo, a elementos asociados a la seguridad nacional o política exterior", insistiendo en que se quiere dejar recogida esta circunstancia en el real decreto "para situaciones excepcionales que puedan no haber sido previstas inicialmente o que surjan a lo largo de su implementación".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))