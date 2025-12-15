El Gobierno presentará este miércoles el Pacto por la Emergencia Climática y espera que la "mayoría" de grupos lo apoyen

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que presentará este miércoles el Pacto por la Emergencia Climática "con la esperanza de que haya muchos grupos parlamentarios, al menos la mayoría, que lo hagan suyo y lo apoyen". Lo hará en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, según han detallado a Europa Press fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

"Seguimos apostando, después de los incendios sufridos el pasado año, por el Pacto de Estado por la Emergencia Climática", ha asegurado este lunes Sánchez durante una comparecencia para hacer balance del año, donde ha defendido que el borrador que el Ejecutivo está trabajando se ha "enriquecido" con el periodo de consulta activa abierto "a muchos de los sectores afectados, también al conjunto de la sociedad civil".

Pedro Sánchez ha afirmado que es consiente de que "algunos creen que esto de la sostenibilidad ya es algo que ha pasado de moda", mientras que el Gobierno lo ve "como una gran oportunidad". "No nos vamos a desviar ni de la ciencia ni de nuestros compromisos con el planeta", ha subrayado, para después añadir que "es algo que interpela directamente a las generaciones presentes y también a las generaciones futuras".

Para Sánchez, la lucha contra el cambio climático no es una cuestión ideológica, sino "de supervivencia". De este modo, ha puesto el foco en las danas que, de nuevo, están azotando a algunos territorios del Mediterráneo y de Canarias; las lluvias torrenciales o las olas de calor extremo, que "son desgraciadamente más frecuentes cada año".

En este sentido, se ha referido a un reciente informe de la OCDE, donde se muestra que "España es uno de los países más expuestos a la emergencia climática". "Nada más y nada menos que el 60% de nuestros bosques está en riesgo extremo de incendios. Y, por tanto, la desertificación en la mitad sur de la Península avanza. Es una realidad a la cual tenemos también que hacer frente", ha advertido.

"Este Gobierno, como en otras muchas cosas, no va a mirar para otro lado. No vamos a desdeñar ni cuestionar a la ciencia. Al contrario, nos tomamos en serio lo que nos dice la ciencia y sus advertencias", ha zanjado.