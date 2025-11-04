El Gobierno prestará unos 10.000 millones a la Seguridad Social para pagar la 'extra' a los pensionistas

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, afirmó este martes que la cuantía del préstamo para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de noviembre será este año de 10.000 millones de euros, al igual que en 2023, debido a que los Presupuestos están prorrogados. En la rueda de prensa para presentar los datos de paro y afiliación de octubre, Borja Suárez indicó que el acuerdo para la ejecución de este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social se aprobó hace aproximadamente dos semanas en el Consejo de Ministros. "Esto forma parte, digamos, de lo que ya estaba previsto en la Ley de Presupuestos del año 2023, que es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social. El hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor", afirmó Suárez. Así, el secretario de Estado de Pensiones recalcó que la 'hucha' de las pensiones acabará el año por encima de los 14.000 millones de euros y los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social demuestran que las cotizaciones sociales crecieron casi un 7%, con casi 8.400 millones más de lo recaudado por estas fechas el año pasado. "Veníamos de unos niveles de desequilibrio del sistema por encima del punto y medio de PIB y el año pasado esto se redujo hasta medio punto de PIB", concluyó.