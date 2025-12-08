El Gobierno prevé empezar a actualizar los objetivos ambientales de algunas actividades en lecho marino antes de 2026

MADRID, 8 dic. 2025 (Europa Press)

El Gobierno prevé comenzar antes de que acabe el año a tramitar la modificación del Real Decreto por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Además, mantiene su compromiso con la aprobación de otra serie de proyectos de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) incluidos en el Plan Anual Normativo 2025.

Así se ha expresado el Ejecutivo en respuesta a dos preguntas del PP sobre ciertos proyectos de Real Decreto de MITECO previstos para 2025 y todavía no aprobados. Las estrategias marinas son los instrumentos de planificación de cada una de las cinco demarcaciones marinas en que la Ley subdivide el medio marino español.

Ciertas actividades como la ejecución de obras o instalaciones en las aguas marinas, su lecho o su subsuelo requieren de una autorización de Transición Ecológica y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este Real Decreto regula los criterios de compatibilidad de estas actividades con las estrategias marinas así como el procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las mismas.

Tal y como detalla el Plan Anual Normativo, la modificación prevista busca incorporar los objetivos ambientales de tercer ciclo a los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas. Al margen de ello, el Gobierno ha explicado que mantiene el compromiso de modificación del Real Decreto para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que ahora está en fase de recopilar y unificar la participación de los organismos competentes afectados.

A su vez, también ha recalcado que mantiene su compromiso con la aprobación del Real Decreto por el que se aprueba el segundo plan de gestión de las 24 Zonas Especiales de Conservación (ZEC) macaronésicas y se propone la ampliación de tres de ellas, así como con el Real Decreto por el que se establecen medidas frente a las capturas accidentales de especies de cetáceos, tortugas y aves marinas durante la actividad pesquera.

En lo que respecta al proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan aspectos relativos al mecanismo de ajuste en frontera por carbono, el Ejecutivo ha especificado que esta futura normativa se enmarca en un conjunto relevante de normas de la UE "con el que debe ser plenamente coherente".

En este sentido, ha indicado que ha sido "imposible" tramitarlo debido a la reciente modificación del Reglamento europeo que establece el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que ha tenido como consecuencia que diversos actos delegados y de ejecución que elabora la Comisión Europea no se hayan todavía aprobado.

"Solo cuando el marco europeo en este ámbito se haya completado en esta primera fase se conocerá el contexto en el que debe desarrollarse el Real Decreto y se podrá garantizar la coherencia (indicada)", ha señalado.

A su vez, ha detallado que la modificación del Real Decreto por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura se ha visto afectado por una sentencia del Tribunal Supremo, lo que hace necesario concretar y definir las actuaciones administrativas requeridas para dar cumplimiento a la misma.

A su vez, el Gobierno ha indicado en una respuesta parlamentaria similar que incluirá la modificación de la Ley de declaración del Parque Nacional de Monfragüe en una Disposición Adicional en el anteproyecto de Ley de declaración del parque nacional marítimo del Mar de las Calmas, que se encuentra en tramitación.

De acuerdo con el Plan Anual Normativo, esta modificación busca adecuar parte del texto a las previsiones recogidas en la Ley de Parques Nacionales, en relación a las actividades incompatibles en el seno de los parques nacionales, y en especial, a la referencia sobre la caza deportiva y comercial y el posible control de poblaciones por parte de la administración gestora.

Más allá de ello, el Gobierno ha recalcado que el Plan Anual Normativo está compuesto por la previsión de iniciativas que los distintos Ministerios prevén elevar al Consejo de Ministros, pero que esa previsión puede cambiar por las circunstancias políticas, económicas o sociales.

Por esta parte, ha destacado que la aprobación de este Plan y la del Informe Anual de Evaluación Normativa por quinto año consecutivo es "una clara muestra de su compromiso no solo con la buena regulación, sino con un modelo de Gobierno Abierto en el que la actuación de las administraciones públicas sea cada día más transparente y más exigente en la rendición de cuentas".

EL PP CRITICA LA PLANIFICACIÓN NORMATIVA "DEFICIENTE" DEL GOBIERNO

De esta manera ha respondido el Gobierno a dos preguntas del Partido Popular (PP) en la que los de Alberto Núñez Feijóo tachaban la planificación normativa del Ejecutivo como "manifiestamente deficiente" y señalaban que diez de los 24 Reales Decretos de Transición Ecológica proyectados en el Plan Anual Normativo "no tienen aún siquiera publicado un borrador".

Al margen de los mencionados por el Gobierno, los 'populares' citan el Real Decreto relativo a la eficiencia energética en el sector público; el que modifica el Real Decreto por el que se transpone la Directiva europea relativa a la eficiencia energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores y servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.

A su vez, también menciona el Real Decreto por el que se regula el procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y el que modifica el reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.