El gobierno provisional de bangladés ve prioritario el restablecimiento de la ley y el orden

Por Ruma Paul y Devjyot Ghoshal

DACA, 9 ago (Reuters) - La mejora de la ley y el orden en Bangladés es una prioridad para el recién nombrado Gobierno provisional, dijo el viernes el asesor del Ministerio del Interior, en un momento en que el país, asolado por los conflictos, renquea hacia la normalidad tras la dimisión de Sheikh Hasina como primera ministra y su huida. Hasina se marchó el lunes a la vecina India tras semanas de protestas mortales que la obligaron a dimitir. Un Gobierno interino, dirigido por el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus, juró su cargo el jueves y se encargará de celebrar elecciones. El general de brigada retirado M. Sakhawat Hossain dijo a Reuters que el Gobierno interino intentará en primer lugar mejorar la situación de la ley y el orden en el país. "Y en segundo lugar, devolver la confianza a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que en mi opinión ha disminuido drásticamente", dijo en una entrevista telefónica. La caída del Gobierno de Hasina desencadenó tanto júbilo como violencia: multitudes asaltaron y saquearon su residencia oficial en la capital, Daca, mientras que las estatuas de su padre, el héroe de la independencia Sheikh Mujibur Rahman, fueron desfiguradas y derribadas en distintas partes del país. La anarquía, el vandalismo, los saqueos y los ataques contra las minorías y sus lugares de culto también se han apoderado del país de 170 millones de habitantes en los últimos días, según han mostrado imágenes de televisión. Hossain dijo que el Gobierno estaba "muy preocupado" por las informaciones de vandalismo y ataques contra las minorías, y añadió que algunos eran "ligeramente exagerados". La mayoría de las comisarías de Bangladés han estado desiertas en los últimos días, ya que los agentes de policía se han enfrentado a la indignación pública por la represión de los manifestantes en los últimos días de Hasina en el poder, según testigos. También se robaron armas y munición de las comisarías, informaron medios de comunicación locales.

"Ahora están siendo atacadas, las thanas (comisarías de policía) están siendo atacadas. ¿Cómo se las van a arreglar estos pobres?", dijo Hossain. Según un testigo de Reuters, algunos agentes de policía vestidos de civil volvieron a Daca el viernes, y se vio a fuerzas paramilitares vigilando algunas comisarías. De las seis comisarías de la división Tejgaon de Daca, tres reanudaron plenamente sus operaciones el viernes. Se estaba trabajando para restaurar las otras tres que resultaron dañadas. "Hoy hemos reanudado las actividades con el apoyo de las fuerzas militares. Pido a todos los ciudadanos que visiten la comisaría; estamos listos para servirles", dijo a Reuters Azimul Haque, subcomisario de la división. El movimiento liderado por los estudiantes en Bangladés comenzó con protestas contra las cuotas en los puestos de trabajo del Gobierno antes de derivar en violentas protestas para derrocar a Hasina. Cerca de 300 personas murieron y miles resultaron heridas durante la agitación. Hasina regresará a Bangladés cuando el Gobierno provisional decida celebrar elecciones, dijo su hijo, pero no estaba claro si se presentaría. En declaraciones al diario Times of India, su hijo Sajeeb Wazed Joy, que reside en Estados Unidos, dijo: "Volverá a Bangladés en el momento en que el Gobierno provisional decida celebrar elecciones". En la entrevista no se preguntó a Joy si Hasina, que estuvo al frente de Bangladés durante 20 de los últimos 30 años, se presentará a las elecciones. "Mi madre se habría retirado de la política tras el actual mandato", dijo. China acogió con satisfacción el nombramiento del Gobierno interino de Yunus, mientras que los primeros ministros de India y Pakistán dijeron que estaban deseando trabajar con Yunus. Human Rights Watch señaló que el Gobierno de Yunus debe hacer frente a la anarquía. "Es crucial restablecer inmediatamente el orden público y proteger a las comunidades vulnerables, incluidas las minorías hindúes, que han sido objeto de ataques", dijo Meenakshi Ganguly, subdirectora para Asia de la organización de vigilancia de los derechos humanos. A falta de policía, los estudiantes han formado grupos para vigilar los barrios de Daca. Imágenes de televisión mostraron a estudiantes y jóvenes, armados con palos de madera, controlando el tráfico en los puestos de control de Daca y revisando los vehículos. Las imágenes también mostraron a residentes y comercios locales dando comida y agua a los voluntarios. También estuvieron en los mercados de Dacca, comprobando los precios de los alimentos con los vendedores tras las informaciones de una fuerte subida. (Reportes de Ruma Paul en Dhaka, Devjyot Ghosal en Bangkok, Shivam Patel en Nueva Delhi; información adicional de Shounak Dasgupta en Bengaluru y Sudipto Ganguly en Mumbai; redacción de Sudipto Ganguly; edición de Christopher Cushing y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

