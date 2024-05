El Gobierno reafirma su amistad con Israel y dice que es "soberano" para llamar a consultas a su embajadora

El Gobierno ha reafirmado su amistad con Israel y la potestad de este país como Estado soberano para decidir la llamada a consultas de su embajadora en Madrid, Rodica Radian-Gordon, en respuesta por la decisión de España de reconocer al Estado palestino.

"Israel es soberano para decidir sobre sus embajadores en España, Irlanda y Noruega", han señalado fuentes diplomáticas a Europa Press, después de que el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, haya llamado a consultas a los embajadores en estos países tras anunciar que van a reconocer a Palestina y convocado en el Ministerio a sus embajadores en Tel Aviv.

"España apoya la existencia del Estado de Israel, de cuyo pueblo somos amigos", han añadido las fuentes, sin querer entrar en valorar más la reacción del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha considerado que con este paso los tres países están dando "una medalla de oro a los asesinos de Hamás".

Al anunciar la decisión de proceder con el reconocimiento de Palestina ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez había anticipado que probablemente habría una consecuencias por parte de Israel.

"Estamos preparados para asumirlas porque pensamos que el propósito de la diplomacia no consiste en no molestar a nadie sino en defender los intereses y los valores propios de forma pacífica y es lo que estamos haciendo hoy", ha zanjado.

Asimismo, ha querido dejar claro que "este reconocimiento no es contra nadie, no es contra el pueblo de Israel, un pueblo al que respetamos y apreciamos y cuyo reconocimiento", ha dicho, ha defendido ante los líderes de los países árabes que aún no lo hacen, "y mucho menos es un reconocimiento contra los judíos, un pueblo admirable cuya identidad está íntimamente ligada a la historia y a la cultura de España".

Tampoco, "es a favor de Hamás", ha añadido, sino que "es en favor de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina, es a favor de la solución de los dos Estados, es a favor del Derecho Internacional". "Es un acto de paz, de justicia y de coherencia", ha resumido.

Con todo, se ha pronunciado con dureza respecto a la actuación de Israel. Así, ha denunciado que Netanyahu "sigue haciendo oídos sordos, bombardeando hospitales, escuelas, viviendas y castigando con hambre, frío y terror a más de un millón de personas" en Gaza.

"Si algo tengo claro", ha proseguido Sánchez, "es que Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina". "Luchar contra el grupo terrorista Hamás es legítimo y necesario", ha admitido una vez más, pero el primer ministro israelí "está generando tanto dolor, tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y el resto de Palestina que la solución de dos estados está en serio peligro de ser viable".

"La ofensiva que está llevando a cabo solo conseguirá perpetuar el dolor y empeorar las perspectivas de seguridad para Israel", ha advertido.

