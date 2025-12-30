El Gobierno reitera a Ucrania su apoyo a las negociaciones para una paz justa e insiste en que Europa se mantenga unida

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha trasladado a su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, el respaldo de España a las negociaciones en curso auspiciadas por Estados Unidos con vistas a la consecución de una "paz justa" para Ucrania, al tiempo que ha insistido en que Europa debe "permanecer unida". Según ha indicado el propio Albares en un mensaje en la red social X, ha deseado a Sybiha que "2026 sea, por fin, un año de paz para el pueblo ucraniano" y le ha reiterado su "condena a los recientes ataques contra infraestructuras civiles en Kyiv y otras ciudades" por parte de Rusia. "Es inaceptable que los ucranianos tengan que vivir la Navidad bajo las bombas", ha sostenido el jefe de la diplomacia española, que ha aprovechado su conversación telefónica para expresar el apoyo del Gobierno a "las negociaciones para alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania". "Europa debe permanecer unida y firme porque el futuro esquema de seguridad europeo está en juego", ha sostenido Albares, insistiendo en que "Ucrania debe tener garantías de seguridad sólidas" y en que deben ser los ucranianos quienes tomen "cualquier decisión sobre su futuro, especialmente sobre sus territorios". La llamada entre Albares y Sybiha se ha producido después del encuentro mantenido el domingo entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el estadounidense, Donald Trump, en la residencia de este último en Florida, tras el que indicaron que ven "muy cerca" un posible acuerdo. A la reunión se sumaron posteriormente varios mandatarios europeos y está previsto que París acoja en los primeros días de enero una nueva reunión de los líderes de la Coalición de Voluntarios, en la que ha venido participando España, sin que esté claro aún si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la misma. Precisamente, Sybiha ha aprovechado para informar a Albares sobre "los últimos acontecimientos en el proceso de paz" y para dejar claro "el compromiso de Ucrania con una paz justa y duradera basada en la unidad transatlántica". "Es momento crucial para movilizar nuestros esfuerzos colectivos para restaurar la seguridad en Europa", ha defendido, en un mensaje en X. El ministro ucraniano ha mostrado su agradecimiento por el "amplio apoyo" que España está brindando a Ucrania y también de incidir en la "importancia de fortalecer las defensas aéreas y la resiliencia energética en medio de la escalada de terror por parte de Rusia" tras sus recientes ataques a infraestructuras críticas ucranianas.