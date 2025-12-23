El Gobierno renuncia a subir las cuotas mensuales de los autónomos y prorroga las de 2025 para 2026

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha renunciado finalmente a hacer cambios en las cuotas mensuales que pagan los autónomos a la Seguridad Social y en 2026 pagarán lo mismo que este año, según ha anunciado este martes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

"La tabla de cotización para los trabajadores autónomos para el año 2026 no sufre cambios respecto a 2025. Como saben, la protección de los autónomos está indisolublemente unida a las cuotas, a sus cotizaciones, que van directamente a esa protección social", ha dicho Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La prórroga para 2026 de las cuotas que se establecieron en 2025 se ha incluido en el Real Decreto-ley para el mantenimiento del escudo social aprobado este martes en el último Consejo de Ministros del año.

La decisión del Ejecutivo de prorrogar para el próximo año las cuotas mensuales de 2025 se produce después de que el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones planteara el pasado mes de octubre dos propuestas que no convencieron ni a las principales organizaciones de autónomos ni a Junts.

En su primera propuesta, el Ministerio planteó elevar las cuotas de los autónomos entre 17 y 206 euros mensuales para 2026 pero, dado el rechazo generalizado a este planteamiento, reculó unas semanas más tarde y propuso entonces congelar las cuotas de los autónomos con menores ingresos y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales.

En concreto, esa segunda propuesta, que fue la última que se puso sobre la mesa, contemplaba subidas para 2026 de entre el 1% y el 2,5% de manera progresiva en las cuotas de la tabla general y congelar las cuotas que pagan los autónomos en la tabla reducida, es decir, en los autónomos con rendimientos netos que van desde los 670 euros mensuales a 1.166,7 euros.

Fuera de la tabla reducida, en la tabla general, que comprende 12 tramos que van desde más de 1.166,7 euros a rendimientos netos superiores a los 6.000 euros, el Ministerio planteó subir las cuotas entre 2,91 y 14,75 euros al mes.

Finalmente, el Gobierno también ha dado carpetazo a esa propuesta y ha optado por mantener para 2026 las mismas cuotas de 2025. Así, los autónomos que coticen por la base mínima pagarán a la Seguridad Social cuotas que irán desde los 200 a los 590 euros mensuales, dependiendo de sus rendimientos netos.

El sistema de cotización en función de los ingresos reales, acordado con las principales organizaciones de autónomos, arrancó a principios de 2023 y cuenta con un periodo de transición de nueve años, hasta 2032.

Consta de 15 tramos de cuotas que en 2024, tomando como referencia la base mínima, oscilaron entre los 225 euros hasta los 530 euros y que en 2025 fueron desde los 200 a los 590 euros mensuales, los mismos que estarán vigentes en 2026.

El Gobierno y los agentes sociales debían haber pactado este año los tramos de cuotas para los próximos ejercicios, hasta 2032, pero la negociación encalló en octubre y no avanzó en los meses posteriores.

El 'no' de Junts a apoyar la última propuesta del Ministerio hizo más que probable que, de llevarla adelante, fuera después tumbada en el Congreso, por lo que el Gobierno ha optado por mantener en 2026 las mismas cuotas que en 2025.

Los autónomos tienen la posibilidad de cambiar de tramo cada dos meses, con un total de seis cambios al año, para adaptar su cotización a las previsiones de ingresos en cada época del año y de su actividad profesional.

Los rendimientos netos se calculan deduciendo de los ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la actividad y necesarios para la obtención de ingresos del autónomo.

Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los autónomos societarios). El resultado es la cifra que determinará la base de cotización y la cuota correspondiente.

Los autónomos han de informar a la Seguridad Social de su previsión de ingresos para el año, aunque pueden ajustar su cotización hasta seis veces durante el ejercicio en caso de que sus ingresos experimenten variaciones importantes.

Al final del ejercicio fiscal y una vez conocidos los rendimientos netos anuales, se regularizan las cotizaciones, devolviéndose o reclamándose cuotas en caso de que el tramo de rendimientos netos definitivo esté por debajo o por encima del indicado por las previsiones durante el año.

Y A ESTAS CUOTAS HABRÁ QUE SUMAR LA SUBIDA DEL MEI

Además, a partir del próximo 1 de enero sube la sobrecotización del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que se utiliza para nutrir el Fondo de Reserva de las pensiones.

En concreto, la cotización del MEI será del 0,9% en 2026, frente al 0,8% de este año, tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.