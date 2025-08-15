El Gobierno riojano da por extinguido el incendio en Mansilla

LA NACION

LOGROÑO, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno riojano ha dado por extinguido el incendio que, el pasado martes, 12 de agosto, se originó en Mansilla a causa de un rayo y que ha afectado a casi cincuenta hectáreas. El de Mansilla, en el Pareaje de Calamentío (Alto Najerilla) es el último en extinguirse de los fuegos declarados en diversos puntos de La Rioja el pasado martes. A las 14:30 horas de ayer, se daban por extinguidos los incendios en Gimileo/San Pelayo y Fonzaleche/Foncea; y se tenía controlado el incendio en Mansilla/Paraje de Calamantío. A las 10:30 horas de hoy, se daba por extinguido en incendio en Mansila/Paraje de Calamentío, en el Alto Najerilla. Desde Bomberos Forestales de La Rioja se ha avisado de que se mantiene el riesgo por incendio en esta comunidad, extremo en el valle y muy alto en Obarenes y piedemonte oriental, además de moderado en piedemonte occidental y zonas de sierra. Indican que, si alguien ve una columna de humo, llame al SOS Rioja (112).

