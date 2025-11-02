El Gobierno se compromete con la protección de periodistas y reconoce a la "prensa libre" como pilar de la democracia
El Gobierno se compromete con la protección de periodistas y reconoce a la "prensa libre" como pilar de la democracia
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha reafirmado "su compromiso" con la protección de los profesionales de la comunicación y ha reconocido a la "prensa libre" como pilar "esencial" de la democracia. Así lo han expresado en un comunicado con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas que se celebra cada 2 de noviembre. "Sin periodistas libres y que trabajen sin miedo a represalias, y sin el acceso a una información veraz y fiable, no hay transparencia y no hay auténtica democracia", han insistido desde el ministerio. En este sentido, en el comunicado se explica que el Gobierno apoya los mecanismos internacionales y europeos de protección de la libertad de prensa, la defensa de la independencia editorial y el secreto de las fuentes, "así como la rendición de cuentas de los perpetradores de ataques y crímenes contra periodistas". Además, en el escrito se especifica que "España reafirma su respaldo a quienes informan desde zonas de conflicto o bajo presión".
- 1
El plan de Milei y Caputo. Cuáles son las predicciones para la Argentina del “Doctor Catástrofe”
- 2
Stefano Di Carlo, de la pileta del club al sillón de presidente: un viaje circular de la mano del abuelo Titi
- 3
Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
- 4
Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei