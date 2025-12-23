El Gobierno se opone a una posible abstención del PSOE para que Guardiola no dependa de Vox

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha hecho un llamamiento a María Guardiola (PP), presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, para que no permita la entrada de Vox en su futuro gobierno por "responsabilidad" para preservar las instituciones ante quienes, afirma, quieren acabar con ellas. En la misma línea, fuentes gubernamentales cierran la puerta a una posible abstención de los socialistas para que el PP no tenga que depender de Vox.

Es una posibilidad que apoya un sector del PSOE extremeño encabezado por el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y que, en última instancia, tendría que validar la militancia socialista en esta comunidad. No obstante, en Moncloa se muestran en contra y recalcan que la responsabilidad de dejar fuera a Vox recae en el PP por haber adelantado los comicios que les han dejado más atados a los de Santiago Abascal, que doblaron su resultado y se dispararon hasta los once escaños.

Saiz ha hecho estas declaraciones en su estreno como portavoz del Ejecutivo tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, después de las elecciones autonómicas de este domingo que ganó el PP con 29 escaños y en las que el PSOE se hundió hasta los 18, su peor resultado histórico tras perder 10 parlamentarios y alrededor de 100.000 votos.

"Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas en el sentido de preservar las instituciones de aquellos que quieren acabar con las instituciones", ha señalado en referencia a PP y a Vox.

A continuación, ha sido interrogada por la posibilidad de que el PSOE facilite la investidura de Guardiola para que no tenga que depender de Vox, tal como ha pedido Rodríguez Ibarra.

Saiz recalca que es "la militancia" del PSOE quien "tiene la voz en todas estas cuestiones" y por tanto la que tendrá que decidir sobre un hipotético apoyo a Guardiola. No obstante, ha dejado claro que el responsable es el Partido Popular. "Responsabilidad hay que pedirle al responsable, y en este caso tiene nombres y apellidos, es el PP de Feijóo y Guardiola", ha subrayado.

Para el Gobierno no existe la posibilidad de un acuerdo con el PP para facilitar la investidura de Guardiola en Extremadura —"la puerta está cerrada", apuntan—, ni siquiera si Vox se queda fuera de la ecuación.

En ese sentido reprochan que se pida responsabilidad siempre a ellos para impedir que Vox entre en el gobierno extremeño y recuerdan que el PP no facilitó la investidura de Vara en las elecciones de 2023 a pesar de que entonces el PSOE fue la fuerza más votada —empató a 28 escaños con el PP de Guardiola—.

